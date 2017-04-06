Калининградская область попала в список регионов с высокой инвестиционной привлекательностью

Калининградская область оказалась в группе регионов с высокой инвестиционной привлекательностью рейтинга, составленного Национальным рейтинговым агентством. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.



Всего в группу включили 19 субъектов страны. Среди них оказались крупнейшие мегаполисы — Москва и Санкт-Петербург, области с большим ресурсным потенциалом, такие как Томская и Сахалинская. Калининградскую область включили в группу как регион с максимально комфортными для инвесторов условиями.



Руководитель департамента инвестиционной политики министерства экономики Калининградской области Андрей Веников рассказал, что в 2016 году инвестиции в основной капитал региона составили 78,2 млрд рублей. Это немного больше, чем в 2015 году. В целом же по стране инвестиционная привлекательность в прошлом году снижалась.



Методика рейтинга инвестиционной привлекательности регионов НРА основана на 54 показателях. В список вошли качество окружающей среды, природные ресурсы, инфраструктура, производственный потенциал экономики, уровень социально-политической стабильности, финансовая устойчивость бюджета и другие показатели.