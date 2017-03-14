Алиханов обратился к инвесторам на двух языках

Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов призвал бизнесменов инвестировать в регион. Видеозапись с обращением на двух языках опубликована во вторник, 14 марта, на сайте с картой инвестиционной привлекательности области.



"Уважаемые коллеги, друзья и партнёры янтарного края! Наша область самая маленькая в России, но её география и деловой климат создают уникальные преимущества. Этим уже воспользовались сотни российских и десятки иностранных предпринимателей. Предлагаем вам присоединиться к успешной калининградской команде и предлагаем поддержку в вашей работе. Напомню, что в России Калининградская область стала первопроходцем в создании особых экономических зон. Первые преференции ОЭЗ заработали в нашем регионе ещё в 1996 году. Теперь наш опыт используют и другие регионы, а мы идём дальше, вперёд, расширяем перечень льгот для предприятий, запускаем инструменты субсидирования, компенсаций, создаём промышленные площадки, технопарки. Мы хорошо понимаем, бизнес очень чувствителен к политической и экономической ситуациям. Поэтому мы стараемся разрабатывать долгосрочные меры поддержки, которые будут гарантировать вам уверенность и стабильность. Инвестируйте в Калининградскую область", — сказал глава региона.