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Главная Новости Экономика

Алиханов обратился к инвесторам на двух языках

12:30
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  • Скриншот видеозаписи обращения врио губернатора Антона Алиханова к инвесторам
Скриншот видеозаписи обращения врио губернатора Антона Алиханова к инвесторам
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов призвал бизнесменов инвестировать в регион. Видеозапись с обращением на двух языках опубликована во вторник, 14 марта, на сайте с картой инвестиционной привлекательности области.

"Уважаемые коллеги, друзья и партнёры янтарного края! Наша область самая маленькая в России, но её география и деловой климат создают уникальные преимущества. Этим уже воспользовались сотни российских и десятки иностранных предпринимателей. Предлагаем вам присоединиться к успешной калининградской команде и предлагаем поддержку в вашей работе. Напомню, что в России Калининградская область стала первопроходцем в создании особых экономических зон. Первые преференции ОЭЗ заработали в нашем регионе ещё в 1996 году. Теперь наш опыт используют и другие регионы, а мы идём дальше, вперёд, расширяем перечень льгот для предприятий, запускаем инструменты субсидирования, компенсаций, создаём промышленные площадки, технопарки. Мы хорошо понимаем, бизнес очень чувствителен к политической и экономической ситуациям. Поэтому мы стараемся разрабатывать долгосрочные меры поддержки, которые будут гарантировать вам уверенность и стабильность. Инвестируйте в Калининградскую область", — сказал глава региона.

Если на сайте выбрать вариант отображения на английском языке, то видеозапись будет представлена в иностранном варианте.
 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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vkolovina
vkolovina #
14:20
По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu
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