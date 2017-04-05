Орешкин заявил об активном росте российской экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время выступления на Биржевом форуме заявил об активном росте экономики страны. Об этом сообщает "Интерфакс".



"Если посмотреть на цифры начала года — потребление электроэнергии растёт на 2%, грузооборот — на 4–6%, сегодня был опубликован индекс PMI — этот показатель находится на многолетних максимумах. То есть мы говорим о том, что экономика находится не на пути к росту, а уже вошла в новую фазу экономического цикла и активно растёт", — сказал Орешкин.



Говоря о темпе роста, министр заявил, что он "будет неплохим". Динамика экономических показателей в 2018 году, по его мнению, будет зависеть от действий правительства. Орешкин подчеркнул, что "более устойчивый рост может быть достигнут только за счёт активных частных инвестиций".



Министр рассказал о необходимости создания стабильной макроэкономической среды для бизнеса. Он отметил, что экономическая политика государства должна помогать инвестиционному процессу. "Речь идёт и о деловом климате, и о налоговой политике, и о поддержке экспорта", — пояснил Орешкин.



Глава Минэкономразвития рассказал и о необходимости качественной проработки проектов и о важности наличия инфраструктуры и квалифицированных кадров. "Если двигаться по всем четырём направлениям, то инвестиции на это ответят и рост за этим последует", — подчеркнул министр.