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Главная Новости Деньги

В МЭР заявили, что реальные доходы россиян начали расти впервые за два года

10:22
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Фото из архива Клопс.Ru
Впервые за два года реальные доходы россиян показали рост. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова министра экономического развития Максима Орешкина.

По словам чиновника, благосостояние сограждан повысилось на 8,1%. По мнению Орешкина, такой высокий показатель обусловлен разной выплатой пенсий. Если не учитывать этот фактор, рост реальных доходов составит только 1%.

"Очень важный показатель — это то, что, в отличие от двух предыдущих лет, положительную динамику по итогам января показал такой показатель, как реальные располагаемые доходы населения, они выросли на 8,1%", — сказал Орешкин.

При этом, по данным МЭР, инфляция в России на 13 марта составила 4,4%, что ниже прогнозируемого процента. Ранее в Минэкономразвития рассказали, каким будет курс рубля в 2017 году.

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1 комментарий Правила комментирования

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yankaorina
yankaorina #
10:26
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://eta.pe/parazitu
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