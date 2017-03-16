В МЭР заявили, что реальные доходы россиян начали расти впервые за два года

Впервые за два года реальные доходы россиян показали рост. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на слова министра экономического развития Максима Орешкина.



По словам чиновника, благосостояние сограждан повысилось на 8,1%. По мнению Орешкина, такой высокий показатель обусловлен разной выплатой пенсий. Если не учитывать этот фактор, рост реальных доходов составит только 1%.



"Очень важный показатель — это то, что, в отличие от двух предыдущих лет, положительную динамику по итогам января показал такой показатель, как реальные располагаемые доходы населения, они выросли на 8,1%", — сказал Орешкин.