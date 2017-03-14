В Минэкономразвития рассказали, каким будет курс рубля в 2017 году

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал во вторник, 14 марта, о прогнозируемом на 2017 год курсе рубля. Об этом сообщает РИА "Новости".



"Инфляция сейчас идёт ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе потому, что обменный курс (доллара — Прим. ред.) идёт ниже наших ожиданий. Курс рубля отклонился от фундаментальных значений, это отклонение сохраняется", — заявил Орешкин.



Согласно данным на 6 марта, инфляция в стране составила 0,9%. Она замедлилась до уровня 4,5% в годовом выражении. На протяжении двух последних недель инфляция была нулевой. Центробанк и Минэкономразвития предполагали, что в 2017 году уровень инфляции составит 4%.



Курс доллара к рублю сейчас составляет 59 рублей. Согласно прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс составит 67,5 рубля.



Ведущий аналитик представляющего партнёра TeleTrade в Калининграде Дарья Большешапова прокомментировала эту информацию. Говоря о возможном изменении курса рубля, она сказала, что возможны два варианта развития событий.



"Российская экономика находится сейчас в состоянии уверенного восстановления. Подтверждение этому — обещание правительства обозначить отметку предполагаемой стоимости барреля нефти азиатских стран в пределах 95 долларов. При таких данных курс доллара вернётся к 30–40 рублям. Такой вариант подтверждает и планируемый отказ стран Запада от санкций, что приведёт к уверенному росту ВВП до 0,6%.



По пессимистичным анализам, нефтяные котировки будут стойко держаться на низком уровне (33–35 долларов), такое положение продлится вплоть до 2018-го. По мнению экспертов, при таком раскладе в 2017 году долларовый курс может составлять 82–83 рубля", — сказала аналитик.



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