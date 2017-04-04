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Главная Новости Экономика

Россия и Белоруссия урегулировали спор о цене на газ

03 апреля 201721:15
  743 2
Фото из архива Клопс.Ru
Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко договорились о цене за поставку газа в соседнюю республику. Об этом сообщает РИА "Новости".
 
В частности, лидеры двух стран, по словам Владимира Путина, урегулировали все спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Имеющиеся проблемы будут решены в течение десяти дней. Договорённости сохранятся как минимум до 2019 года. 
 
Ценовой спор начался в 2016 году, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.
 
Ранее пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Владислав Сычевич сообщил, что Минск не признаёт наличие долга за российский газ. Белорусская сторона настаивала на выполнении межправительственного соглашения по ценообразованию на газ, которое было подписано в 2011 году. В ином случае необходимо согласовать взаимоприемлемые изменения в документ.
 

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2 комментария Правила комментирования

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Изoниaзид (Doghuntеr)
Изoниaзид (Doghuntеr) #
03 апреля 201721:17
Белорусы настоящие, не фальшивые как болгары, братья навек, 
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1Kol
1Kol #
03 апреля 201721:37
"Отличная" новость!!!!  Интересно о чем конкретно договорились?!! ни цифр... никакой конкретики!!
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