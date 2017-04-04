Россия и Белоруссия урегулировали спор о цене на газ

Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко договорились о цене за поставку газа в соседнюю республику. Об этом сообщает РИА "Новости".

В частности, лидеры двух стран, по словам Владимира Путина, урегулировали все спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Имеющиеся проблемы будут решены в течение десяти дней. Договорённости сохранятся как минимум до 2019 года.

Ценовой спор начался в 2016 году, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него меньшую цену. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Белоруссию, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.