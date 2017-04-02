РБК: в 2016 году зарплаты рабочих выросли на 30%

В 2016 году зарплаты рабочих в стране росли, поднявшись в среднем на 28%. Об этом сообщает РБК , ссылаясь на данные исследования компании Intercomp.

По данным исследования, зарплаты рабочих специальностей росли наряду с зарплатами юристов, рекламщиков и IT-специалистов. Самыми востребованными оказались электромонтёры – их заработок вырос на 45%, с 36,4 тыс. до 52,7 тыс. рублей.

По мнению экспертов, причина роста зарплат заключается в дефиците квалифицированных кадров, к которому привёл упадок среднего профессионального образования. Руководитель отраслевого отделения "Деловой России" Сергей Варламов сообщил РБК, что в Москве зарплаты сварщиков могут доходить до 120 тыс., что больше, чем у многих офисных менеджеров. Впрочем, он уточнил, что речь идёт о высококвалифицированных специалистах, а не о разнорабочих.