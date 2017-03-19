Средняя зарплата в Калининграде выросла на 9% за год
По данным издания, информацию об итогах социально-экономического развития города за 2016 год представили депутатам горсовета. Среди показателей – рост средней заработной платы (она увеличилась на 9%) и снижение числа зарегистрированных безработных (их стало меньше на 296 человек).
За прошедший год в Калининграде повысились потребительские цены – их рост составил 4,7%. Финансовый результат крупных и средних организаций увеличился на 9,7 млрд рублей.
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