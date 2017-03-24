Центробанк снизил ключевую ставку до 9,75% годовых

Банк России в пятницу, 24 марта, снизил ключевую ставку на 0,25% до 9,75% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Совет директоров отмечает, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности. Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне. В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться в дальнейшем, — сообщили в Центробанке.