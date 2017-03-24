Центробанк снизил ключевую ставку до 9,75% годовых
Банк России в пятницу, 24 марта, снизил ключевую ставку на 0,25% до 9,75% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Совет директоров отмечает, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности. Инфляционные риски несколько снизились, но сохраняются на повышенном уровне. В этих условиях при сохранении умеренно жесткой денежно-кредитной политики целевой уровень инфляции в 4% будет достигнут до конца 2017 года и будет поддерживаться в дальнейшем, — сообщили в Центробанке.
Новая процентная ставка начнёт действовать с 27 марта. В декабре 2016 года ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 10%
. В прошлом году её снижали дважды. В июне — с 11% до 10,5%, а в сентябре — до 10% годовых.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.