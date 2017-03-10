ЦБ планирует постепенно снижать ключевую ставку до 6,5–7%
Глава департамента денежно-кредитной политики Центробанка Игорь Дмитриев рассказал, что регулятор планирует постепенно уменьшать ключевую ставку. Об этом сообщает
"Комсомольская правда".
В ближайшие месяцы потенциал снижения хоть и ограничен, но остаётся, — отметил Дмитриев.
Представитель Банка России подчеркнул, что важным является не только разовое уменьшение ставки, но и закрепление на новом уровне. Из-за высоких инфляционных ожиданий некоторое время ключевую ставку оставят на уровне выше 7%. При закреплении инфляции на уровне до 4% годовых ставка может быть снижена с 10% до 6,5–7%.
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