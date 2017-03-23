Депутат облдумы предложил распродавать военные городки по одному рублю

Депутат Калининградской областной думы предложил приватизировать неликвидные объекты недвижимости по одному рублю. С таким предложением Павел Фёдоров выступил на заседании регионального парламента в четверг, 23 марта.

"Надо смотреть внимательно по каждому объекту и распродавать по рублю, — предложил депутат. — Ну, может, за 100 рублей. Ведь объекты, которые находятся в плане приватизации, не интересны в инвестиционном плане".