Депутат облдумы предложил распродавать военные городки по одному рублю

Депутат Калининградской областной думы предложил приватизировать неликвидные объекты недвижимости по одному рублю. С таким предложением Павел Фёдоров выступил на заседании регионального парламента в четверг, 23 марта.
"Надо смотреть внимательно по каждому объекту и распродавать по рублю, — предложил депутат. — Ну, может, за 100 рублей. Ведь объекты, которые находятся в плане приватизации, не интересны в инвестиционном плане".
Как сообщила глава Агентства по имуществу Калининградской области Наталья Кузнецова, в ближайшие годы ведомство планирует приватизировать 27 имущественных комплексов
. Общий доход от их продажи предположительно составит порядка 600 миллионов рублей. Она также объяснила, почему региональные власти зачастую не могут приватизировать военные городки, переданные Министерством обороны.
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