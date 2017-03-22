Организации Калининградской области не оплатили налоги на общую сумму более 4 млрд рублей

В Калининградской области более 800 юридических лиц не оплатили налоги на сумму свыше 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.



Общая сумма долгов по налогам в регионе по состоянию на 1 марта составляет более четырёх миллиардов рублей. В ведомстве отмечают, что деньги могли быть направлены на решение острых социальных проблем региона. "Уплаченные долги по налогам могли стать, например, источником финансирования для строительства новых современных детских садов, школ, больниц, для ремонта дорог и многих других нужд калининградцев", — сообщили в ФНС.