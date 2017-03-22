Организации Калининградской области не оплатили налоги на общую сумму более 4 млрд рублей
В Калининградской области более 800 юридических лиц не оплатили налоги на сумму свыше 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.
Общая сумма долгов по налогам в регионе по состоянию на 1 марта составляет более четырёх миллиардов рублей. В ведомстве отмечают, что деньги могли быть направлены на решение острых социальных проблем региона. "Уплаченные долги по налогам могли стать, например, источником финансирования для строительства новых современных детских садов, школ, больниц, для ремонта дорог и многих других нужд калининградцев", — сообщили в ФНС.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.