Последний внешний долг СССР: Россия вернёт Боснии и Герцеговине 125,2 млн долларов

Между Россией и Боснией и Герцеговиной подписано межправительственное соглашение об урегулировании обязательств СССР перед бывшей Социалистической Федеративной Республикой Югославия. Об этом сообщает "Интерфакс".



Заместитель министра финансов Сергей Строчак рассказал, что, рассчитавшись с Боснией, наша страна закроет последний внешний долг СССР. С другими государствами, среди которых Сербия, Черногория, Хорватия, Словения и Македония, Россия расплатилась в период с 2011 по 2016 год.



"Соглашением, которое мы сегодня подписали, предусмотрен пересчёт клиринговой задолженности в доллары США по курсу, использованному в меморандуме (от 17 сентября 2003 года — ИФ). В результате пересчёта сумма обязательств РФ перед Боснией и Герцеговиной составляет $125,2 млн и подлежит погашению единовременным денежным платежом в течение 45 календарных дней с даты вступления соглашения в силу", — сказал Строчак.