"Известия": Россия к лету полностью выплатит все долги СССР
Россия к середине этого года полностью погасит долги Советского Союза. Об этом сообщают "Известия"
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По данным СМИ, РФ предстоит выплатить долг размером 125,2 млн долларов. Деньги направят Боснии и Герцеговине. С этим государством уже подписано соглашение, и России осталось лишь перечислить средства. К лету вопрос будет закрыт. Это будет последний транш России по выплате долгов.
Погашение задолженности будет производиться за счёт средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. Кроме того, ранее в министерстве финансов сообщили и выплате долга перед Македонией в размере более 60 млн долларов.
Долги СССР перед другими странами образовались в результате действий страны на долговом рынке, а также торговых операций. Так, долг перед Югославией, которая разделилась на Боснию и Герцеговину и Македонию, появился из-за разницы между стоимостью импорта и экспорта.
В 1991 году государства-правопреемники СССР подписали договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов СССР. Россия взяла на себя 61,34% задолженности. В 2006 году РФ полностью погасила долги перед Парижским клубом кредиторов. По данным Центробанка России, на октябрь 2016 года государственный внешний долг России составлял 38,6 млрд долларов.
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