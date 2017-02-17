"Известия": Россия к лету полностью выплатит все долги СССР

Россия к середине этого года полностью погасит долги Советского Союза. Об этом сообщают "Известия"

По данным СМИ, РФ предстоит выплатить долг размером 125,2 млн долларов. Деньги направят Боснии и Герцеговине. С этим государством уже подписано соглашение, и России осталось лишь перечислить средства. К лету вопрос будет закрыт. Это будет последний транш России по выплате долгов.

Погашение задолженности будет производиться за счёт средств, предусмотренных на эти цели в бюджете. Кроме того, ранее в министерстве финансов сообщили и выплате долга перед Македонией в размере более 60 млн долларов.

Долги СССР перед другими странами образовались в результате действий страны на долговом рынке, а также торговых операций. Так, долг перед Югославией, которая разделилась на Боснию и Герцеговину и Македонию, появился из-за разницы между стоимостью импорта и экспорта.