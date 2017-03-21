В Гурьевском районе построят деревообрабатывающий и транспортно-инфраструктурный кластер
Скриншот видеопрезентации с сайта cluster39.ru
Площадь выделенного участка — 384 тысячи квадратных метров. Он расположен юго-западнее пос. Голубево, с северо-запада от железной дороги. Разрешение на первый этап строительства выдано до февраля 2018 года. Всего предполагается четыре этапа, последний должен завершиться осенью 2022 года.
На сайте кластера отмечается,
что компания занимается деревообработкой, производством ДВП и ДСП, выпуском топливных паллет, автомобильной и железнодорожной логистикой.
Напомним, в конце декабря в Москве между ООО "Транспортно-промышленный кластер "Голубевский" и АО "Федеральный центр проектного финансирования" было подписано соглашение о финансировании работ
по подготовке проектной документации на строительство первой очереди индустриально-инфраструктурного кластера — завода по глубокой переработке древесины на территории Гурьевского района Калининградской области.
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