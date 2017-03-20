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Главная Новости Экономика

За 2016 год количество новых резидентов ОЭЗ Калининградской области выросло в три раза

13:43
  178 0
Фото пресс-службы правительства Калининградской области
В 2016 году статус новых резидентов особой экономической зоны в Калининградской области получили 26 проектов, в то время как в 2015 году их было только восемь. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Дополнительным стимулом для инвесторов стало снижение минимального порога инвестиций, необходимых для получения статуса резидента ОЭЗ, со 150 до 50 млн рублей.

В 2017 году статус резидента получило четыре проекта: три проекта с объёмом инвестиций до 150 млн рублей каждый и проект соляного завода под Зеленоградском.

"Всего в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области включено 129 инвестиционных проектов, из них 21 с объёмом заявленных инвестиций от 50 млн рублей (один в области туристско-рекреационной деятельности, а также 20 проектов, направленных на создание обрабатывающих производств). Общий объём заявленных инвестиций составляет порядка 97,4 млрд рублей, из них около 1,45 млрд рублей приходится на проекты от 50 млн рублей", — сообщили в правительстве.

На предприятиях-резидентах ОЭЗ при выходе на проектные мощности планируется обеспечить рабочими местами более 22,4 тыс. человек. 1,5 тыс. рабочих мест планируется создать в рамках проектов с объёмом инвестиций от 50 млн рублей.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов призвал инвестировать в регион на двух языках. Он говорил, что власти осознают чувствительность бизнеса к политической и экономической ситуациям и стараются разработать долгосрочные меры поддержки.

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