Глава Минфина рассказал о планах, связанных с укреплением рубля
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Минфину выгодно приобретать валюту у ЦБ из-за укрепления рубля на 10–12% от фундаментальных значений. Об этом сообщает
РИА "Новости".
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что у бюджета есть потребность в валюте. "Мы уже купили 500 (миллионов долларов — Прим. ред.) и сейчас видим, что курс рубля опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10–12%, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства".
Глава Минфина отметил, что существует возможность приобрести не менее миллиарда долларов до конца года. Он отметил, что этой возможностью могут и не воспользоваться.
Силуанов подчеркнул, что речь идёт о приобретении валюты свыше тех средств, которые Министерство финансов направляет на пополнение Резервного фонда.
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