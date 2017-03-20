Глава Минфина рассказал о планах, связанных с укреплением рубля

Минфину выгодно приобретать валюту у ЦБ из-за укрепления рубля на 10–12% от фундаментальных значений. Об этом сообщает РИА "Новости".



Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что у бюджета есть потребность в валюте. "Мы уже купили 500 (миллионов долларов — Прим. ред.) и сейчас видим, что курс рубля опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10–12%, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства".



Глава Минфина отметил, что существует возможность приобрести не менее миллиарда долларов до конца года. Он отметил, что этой возможностью могут и не воспользоваться.



Силуанов подчеркнул, что речь идёт о приобретении валюты свыше тех средств, которые Министерство финансов направляет на пополнение Резервного фонда.