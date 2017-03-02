За два месяца объём Резервного фонда России сократился на 40 млрд рублей

Объём Резервного фонда России по состоянию на 1 марта составил более 931 млрд рублей. Об этом сообщается в отчёте Минфина.



По состоянию на 1 января 2017 года объём Резервного фонда составлял 972,13 млрд рублей. Соответственно, за два месяца текущего года объём фонда сократился на 40 млрд рублей.



"Совокупная расчётная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долл. США, за период с 15 декабря 2016 г. по 28 февраля 2017 г. составила 0,03 млрд долл. США, что эквивалентно 1,47 млрд рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 28 февраля 2017 г. составила отрицательную величину (-) 40,82 млрд рублей", — сообщили в ведомстве.