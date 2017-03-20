Счётная палата по итогам 2016 года вернёт в федеральный бюджет около 11 млрд рублей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
По итогам 2016 года Счётная палата вернула в федеральный бюджет средства в размере около 11 млрд рублей. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на телеканал "Россия 1".
Глава ведомства Татьяна Голикова в интервью программе "Воскресный вечер" рассказала, что итоги будут озвучены в апреле 2017 года. Отчёт будет представлен перед парламентом и президентом. "В позапрошлом году, и, я думаю, 2016 год будет похожим, это около 11 млрд рублей", — сказала она. Над возвращением в бюджет 10,7 млрд рублей, по словам Голиковой, работали 800 инспекторов.
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