Счётная палата выявила почти 900 нарушений в госзакупках за год
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр подгорчук
Руководитель Счётной палаты Татьяна Голикова доложила президенту Владимиру Путину, что за 2016 год ведомство выявило более 3,8 тыс. нарушений законодательства, из них почти 900 — в сфере государственных закупок. Об этом сообщает
ТАСС.
Абсолютно все нарушения в сфере государственных закупок носят традиционный характер — это нарушения при исполнении, поставка не тех услуг, или не тех работ, или не того оборудования, которое было прописано в контракте, продление сроков контрактов, иногда без особого обоснования, — сказала Голикова.
По мнению представителя Счётной палаты, решить проблему можно, создав интегрированную систему: бюджет — реестр госзакупок — казначейское сопровождение процесса. Она отметила, что в руках Минфина и казначейства есть широкие полномочия. "Главное — выстроить эту интегрированную информационную систему, в этом направлении мы с коллегами работаем", — сказала Голикова.
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