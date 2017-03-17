Привлекательность рублёвых вкладов достигла максимума за 20 лет

Рублёвые активы стали наиболее привлекательным с точки зрения доходности средством накопления сбережений за последние 20 лет. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого Аналитическим кредитным рейтинговым агентством.



На протяжении ближайших трёх-четырёх лет ставки по рублёвым депозитам, согласно прогнозу, будут превышать ставки по вкладам в валюте. К 2021 году ожидается рост доли вложений в рублях с 4,3% до 5,6%.



Аналитики считают, что жители России на протяжении ещё минимум 15 лет будут привычно доверять покупке долларов и евро.

Постепенный выход из трудоспособного возраста тех, кто пережил период гиперинфляции, дефолт по гособязательствам и банковские кризисы, ослабит восприятие населением риска финансовых вложений, снизит равновесные реальные ставки по рублёвым инструментам и повысит роль вложений в сбережения по сравнению с более рисковыми направлениями. При этом около 70% активного населения будут помнить о "защитном" свойстве иностранной валюты, покупка которой по-прежнему останется одним из основных способов адаптации к кризисному периоду, — написано в исследовании.

При этом в АКРА полагают, что благодаря росту доверия к банковской системе доля наличности в сбережениях будет снижаться.