Привлекательность рублёвых вкладов достигла максимума за 20 лет

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Постепенный выход из трудоспособного возраста тех, кто пережил период гиперинфляции, дефолт по гособязательствам и банковские кризисы, ослабит восприятие населением риска финансовых вложений, снизит равновесные реальные ставки по рублёвым инструментам и повысит роль вложений в сбережения по сравнению с более рисковыми направлениями. При этом около 70% активного населения будут помнить о "защитном" свойстве иностранной валюты, покупка которой по-прежнему останется одним из основных способов адаптации к кризисному периоду, — написано в исследовании.
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