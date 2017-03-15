Минфин: объём неформальных зарплат в 2016 году составил 10–12 трлн рублей

Заместитель министра финансов Владимир Колычев сообщил, что объём неформальных зарплат в стране оценивается в 10–12 млрд рублей. Об этом пишет RNS.



В ведомстве рассчитывают на "обеление" части неформальных зарплат. Колычев отметил, что доля неформального сектора снижается очень медленно.



"В цифрах 2016 года можно посмотреть, сколько было расходов и тех сбережений, которые можно было оценить разными способами (депозиты, владение акциями и т.д.), — это порядка 58 трлн рублей. Далее методом остаточного подхода можем посчитать… доходы неформального сектора и неучтённые доходы формального сектора… Оценка: 6 трлн рублей — это "конвертные" схемы и около 6 трлн рублей — это зарплаты неформального сектора. Порядка 10–12 трлн рублей", — сказал замминистра.