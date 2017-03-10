В Минфине оценили потери бюджета от зарплат "в конвертах" в 1,5 трлн рублей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Потери бюджетов различных уровней от выплаты зарплат без уплаты страховых взносов составляют порядка 1,5 трлн рублей. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с оценками Минфина, сообщает
RNS.
Согласно данным издания, такие расчёты были приведены на совещании о вариантах налогового манёвра, состоявшемся в четверг, 9 марта. В Минфине пока не прокомментировали данную информацию.
"Сравнительно высокая для работодателей налоговая нагрузка на труд обеспечивает преимущество сектору неформальной занятости. Число занятых в формальном небюджетном секторе с 2010 года снизилось на 1,6 млн, это 5%. При том что в целом занятость в экономике стабильна. Недоборы бюджетов всех уровней по оценке объёма "зарплат в конвертах" в 5 трлн рублей составляют около 1,5 трлн рублей", — цитирует издание источник.
В Минфине считают, что предложенные варианты налогового манёвра снизят нагрузку на "белые" организации и увеличат её для предприятий, уклоняющихся от уплаты страховых взносов.
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