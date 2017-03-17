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Калининградские налогоплательщики за два месяца перечислили в бюджет более 19 млрд рублей

09:25
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Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
За январь и февраль 2017 года налогоплательщики Калининградской области перечислили в бюджет на 40,4% больше денег, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.

Всего от налогоплательщиков поступило 19,1 млрд рублей. Это на 5,5 млрд рублей больше, чем за два зимних месяца 2016 года. В федеральный бюджет направили 15,1 млрд рублей.

Основную долю в структуре налоговых поступлений федерального бюджета составляет НДС — 53,4%, доля акцизов составляет 28,4%, утилизационного сбора — 10,4%.

В консолидированный бюджет Калининградской области поступило 4 млрд рублей, что на 0,5 млрд рублей больше, чем за январь и февраль 2016 года. В областной бюджет при этом перечислено 3,4 млрд рублей.

Основными источниками поступлений в бюджет региона являются налог на прибыль организаций — 22%, налог на доходы физических лиц — 49,3%, налоги, которые уплачивают в связи с применением специальных налоговых режимов — 11%.

Ранее сообщалось о предложении Минфина повысить стандартную ставку НДС с 18% до 22% и снизить ставки страховых взносов с 30% до 22%. Выпадающие доходы предлагается компенсировать из бюджета.

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