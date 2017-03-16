Кропоткин: Работа в Калининграде есть, но денег в карманах у людей больше не стало
Андрей Кропоткин
Скриншот видеозаписи Горсовета Калининграда
Калининград переживает экономический подъём на фоне 2015 года, когда был сильный спад. Об этом с четверг, 16 марта, заявил председатель городского совета Андрей Кропоткин.
По словам Кропоткина, оборот у предприятий стал больше на 10%, на 22% было отгружено больше товаров. Это большие цифры, однако только по сравнению с предыдущим экономическим спадом.
"Резкого подъёма нет. Мы находимся в ровном состоянии. Надеемся, что скоро начнём ощущать подъём. Пока, к сожалению, у людей в карманах больше денег не стало. Зато работа есть", — отметил Кропоткин.
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