ЦБ: размер взносов в индивидуальный пенсионный капитал может достигнуть 12% зарплаты

Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов во время выступления на VIII Российском конгрессе рассказал, что взносы граждан в индивидуальный пенсионный капитал постепенно могут увеличиться с 6% до 12%. Об этом сообщает ТАСС.



"Должны быть какие-то калькуляторы, которые позволяют человеку прикинуть в сегодняшних ценах, что означает график накоплений. Я думаю, что постепенно, давая гражданину вот эту ясность, мы подтолкнём его к тому, что это будет не 6%, а, возможно, чтобы это было 12%. Конечно, это зависит от региона, от текущей заработной платы. В целом мы видим 6% как очень минимальный уровень, который не обременителен для гражданина на данном этапе, но при этом уже даёт ощутимую прибавку к пенсии", — сказал представитель Банка России.