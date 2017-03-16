ЦБ: размер взносов в индивидуальный пенсионный капитал может достигнуть 12% зарплаты
Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов во время выступления на VIII Российском конгрессе рассказал, что взносы граждан в индивидуальный пенсионный капитал постепенно могут увеличиться с 6% до 12%. Об этом сообщает
ТАСС.
"Должны быть какие-то калькуляторы, которые позволяют человеку прикинуть в сегодняшних ценах, что означает график накоплений. Я думаю, что постепенно, давая гражданину вот эту ясность, мы подтолкнём его к тому, что это будет не 6%, а, возможно, чтобы это было 12%. Конечно, это зависит от региона, от текущей заработной платы. В целом мы видим 6% как очень минимальный уровень, который не обременителен для гражданина на данном этапе, но при этом уже даёт ощутимую прибавку к пенсии", — сказал представитель Банка России.
Ранее стало известно о планах Минэкономразвития о повышении
и снижении НДФЛ в зависимости от взносов в систему индивидуального пенсионного капитала. Граждане, которые не откладывают на пенсию, будут платить 15% НДФЛ, а для тех, кто направит на пенсию 10% от зарплаты, ставка НДФЛ составит 10%.
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