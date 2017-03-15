Михаил Майстер: С приходом Алиханова бизнес ждёт перемен

Президент калининградской Ассоциации мебельщиков Михаил Майстер заявил, что с приходом врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова бизнес надеется на перемены. Об этом он заявил в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда в Калининграде".

Причина — изменение с 1 апреля правил по предоставлению льгот ОЭЗ. В частности, речь идёт об обновленной экономической повестке.

"Предпринимательство – это живой процесс. Маленькая пекарня и большой завод по производству кирпичей, в принципе, не отличаются друг от друга: руководству нужно принимать решения. Решения, как тактические, так и стратегические. Я полагаю, что 1 апреля очень серьезно переформатирует экономику области", — заявил в эфире Михаил Майстер.