В Минфине ожидают рекордный объём выдачи ипотечных кредитов в 2017 году
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в ведомстве в 2017 году ожидают рекордного объёма ипотечного кредитования. Об этом со ссылкой
на RNS сообщает
"Газета.ru".
Замминистра рассказал, что ожидаемый общий объём кредитования в текущем году составит порядка 1,8 трлн рублей.
"Мы практически уверены, что в этом году экономика покажет устойчивый экономический рост впервые с 2013 года, и на фоне одновременно возврата к устойчивому экономическому росту, снижения инфляции, роста потребительских доходов мы, конечно, должны ожидать значительного роста ипотеки и, соответственно, будем тестировать, надеюсь, рекорд", — сообщил Моисеев.
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