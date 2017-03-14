В Минфине ожидают рекордный объём выдачи ипотечных кредитов в 2017 году

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что в ведомстве в 2017 году ожидают рекордного объёма ипотечного кредитования. Об этом со ссылкой на RNS сообщает "Газета.ru".



Замминистра рассказал, что ожидаемый общий объём кредитования в текущем году составит порядка 1,8 трлн рублей.



"Мы практически уверены, что в этом году экономика покажет устойчивый экономический рост впервые с 2013 года, и на фоне одновременно возврата к устойчивому экономическому росту, снижения инфляции, роста потребительских доходов мы, конечно, должны ожидать значительного роста ипотеки и, соответственно, будем тестировать, надеюсь, рекорд", — сообщил Моисеев.