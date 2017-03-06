В январе в России до исторического минимума снизилась доля ипотечных кредитов в валюте
В январе 2017 года в России до исторического минимума снизилась доля ипотечных займов в иностранной валюте. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.
Доля валютной ипотеки составляет по итогам января 1,5%. При этом на 15,1% больше выдано за месяц кредитов на жильё в рублях. В общей сложности россияне взяли в долг 71,1 млрд рублей.
Средний размер ипотечного кредита в стране составляет 1,8 млрд рублей. Совокупный ипотечный портфель банков составил 4,5 трл рублей.
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