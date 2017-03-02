Стало известно, сколько ипотечных кредитов выдали в Калининградской области в 2016 году

В Центробанке подсчитали, сколько ипотечных кредитов выдали в Калининградской области в 2016 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ЦБ.



Всего за год в регионе выдали почти 5,4 тыс. ипотечных кредитов. В среднем жители области берут ипотеку на 15 лет. Средняя процентная ставка составляет 12,24%.



Более 2,7 тыс. кредитов на общую сумму порядка 4 млрд рублей в Калининградской области взяты для участия в долевом строительстве.