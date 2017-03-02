Стало известно, сколько ипотечных кредитов выдали в Калининградской области в 2016 году
В Центробанке подсчитали, сколько ипотечных кредитов выдали в Калининградской области в 2016 году. Об этом сообщает
РБК со ссылкой на ЦБ.
Всего за год в регионе выдали почти 5,4 тыс. ипотечных кредитов. В среднем жители области берут ипотеку на 15 лет. Средняя процентная ставка составляет 12,24%.
Более 2,7 тыс. кредитов на общую сумму порядка 4 млрд рублей в Калининградской области взяты для участия в долевом строительстве.
Ранее было проведено исследование, которое показало, что жители региона в среднем могут накопить на жилье за чуть более чем 9 лет
. Для этого заработная плата должна быть не менее 29 тыс. рублей. Исследователи смоделировали ситуацию, когда в накопления откладывают всю зарплату одного из членов семьи полностью.
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