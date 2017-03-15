Налоги, земля, рабочая сила: почему калининградский бизнес смотрит в сторону Белоруссии

Минэкономразвития России и калининградские власти в этом году подготовили поправки в закон "Об Особой экономической зоне". С момента начала их разработки бизнес внимательно следит за предложениями, обсуждает их, а вместе с тем ищет и альтернативные пути на случай, если новеллы их не устроят.

У соседей лучше

Во время заседания комитета по налогам, тарифам и развитию ОЭЗ в КТПП, которое состоялось 9 марта, предприниматели обсуждали текущие налоговые льготы и преференции, а также перспективы бизнеса в условиях ОЭЗ.

Минск. Фото: Антон Хоменко

Бизнесмены привели в пример Белоруссию, где с января 2017 года действуют поправки в местный закон, которые показались многим предпринимателям из Калининградской области более заманчивыми, чем меры поддержки, предлагаемые в регионе.

В Белоруссии был подписан указ №508 о льготах. Наша компания взяла на себя инициативу, провела переговоры с правительством соседнего государства по поводу перенесения бизнеса на территорию Белоруссии. Мы делали анализ систем налогообложения России, Белоруссии. Калининградская область, к сожалению, находится по преференциям на последнем месте. В Белоруссии есть риски только политические. Зона работает, земля — бесплатно, электричество — бесплатно. Ввозного НДС нет. Там после окончания резидентского срока преференции продолжаются, дальше есть смысл развиваться, — заявил гендиректор компании "Аквелла инвест" Евгений Перунов.

Многие в зале кивали. Некоторые тихо добавляли: "Мы тоже смотрели, да-да".



Участники сошлись в том, что важно смотреть на перспективу, и единственное, что может удержать предпринимателей от перевода бизнеса в соседние Санкт-Петербург или Белоруссию, — наличие субсидий по таможенным пошлинам.

Скульптура Сизифа, символизирующая бесконечность труда, в том числе сельского, установлена в одном из крестьянских хозяйств Белоруссии. Фото: Антон Хоменко

Интерес к Белоруссии выражают не только калининградские, но и польские предприниматели. В польском издании Wprost недавно вышла статья, в которой говорится, что, может быть, стоит посмотреть на Восток.



"Освобождение на 15 лет от подоходного налога, нулевая ставка НДС, дешёвая рабочая сила и беспошлинный доступ к 170 млн потребителей. Налоговый рай? Нет, Беларусь", — "Освобождение на 15 лет от подоходного налога, нулевая ставка НДС, дешёвая рабочая сила и беспошлинный доступ к 170 млн потребителей. Налоговый рай? Нет, Беларусь", — говорят в материале польские обозреватели.

А что у нас?

Поправки в закон, который действует в Калининградской области с 2006 года, готовились почти год, и работа всё ещё продолжается.



Эксперты всех уровней уже много раз заявляли о том, что закону нужна "перезагрузка", но позднее стало ясно, что не все реформаторские идеи получится утвердить.



В СМИ была информация, что пока можно говорить только об утверждении поправок об утилизационном сборе, об электронных визах, о сокращении сроков госэкспертизы, о комиссионных договорах.



В правительстве Калининградской области отмечают, что закон уже находится в промежуточной стадии, многие правки остались на уровне терминологии.

На сегодняшний момент есть список замечаний, которые во многом являются техническими. Например, Минпром не возражает против утильсбора, но говорит, что формулировка самого закона должна быть поправлена, — рассказал Клопс.Ru временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. — Должно быть проведено совещание в Минэке после получения всех замечаний всех министерств, я думаю, что после этого все замечания будут согласованы и устранены.

Во время инвестфорума в Сочи, который состоялся 27 февраля, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что срок действия налоговых преференций для резидентов Калининградской особой экономической зоны может быть продлён и после завершения льготного периода . Это будет сделано, если компании увеличат объём инвестиций в экономику региона.

Льготы стоит привязывать к объёму инвестиционного потока. Компании освобождают от налога на прибыль и налога на имущество на шесть лет. Но если через шесть лет они увеличили этот инвестпоток, вложили ещё, то эти льготы каким-то образом пролонгируются. Не дробите бизнес, не занимайтесь какими-то схемами обхода, но инвестируйте. В любом случае систему стоит сделать более гибкой, — отметил Алиханов.

О том, какой налог на прибыль будет у компаний, ведущих деятельность за пределами России, договориться пока не удалось. Но уже известно, что федеральные власти отвергли инициативу о нулевой ставке внутреннего налога на добавленную стоимость.

Чем заманивают белорусы?

Белоруссия предлагает своим резидентам свободной экономической зоны



• освобождение прибыли резидентов СЭЗ, полученной от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства, от налога на прибыль в течение 5 лет с даты объявления ими прибыли, а после истечения указанного срока — резидент СЭЗ уплачивает налог на прибыль по ставке, уменьшенной на 50 процентов. При этом уменьшенная ставка не может быть больше 12 процентов;



• освобождение от налога на недвижимость по зданиям и сооружениям;



• освобождение от государственной пошлины за выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь;



• освобождение от земельного налога на земельные участки в границах СЭЗ, предоставленные резидентам СЭЗ, зарегистрированным в качестве таковых с 01.01.2012, для строительства объектов — на период проектирования и строительства этих объектов, но не более пяти лет с даты указанной регистрации;



• финансирование расходов на создание инженерной и транспортной инфраструктуры, требуемой для реализации инвестиционного проекта резидента СЭЗ с заявленным объёмом инвестиций в размере, эквивалентном сумме более 10 млн евро, осуществляется за счёт средств, предусматриваемых в Государственной инвестиционной программе и местных бюджетах.

Чужая и своя территории

Между тем одним из главных рисков перевода своего бизнеса в Белоруссию противники этого решения называют тот факт, что это всё-таки другое государство и "чужая территория". Предприниматели называют этот момент по-разному, кто-то говорит, что это "политический фактор", кто-то отмечает, что сложности международного бизнеса не стоят той выгоды, которую можно получить, у кого-то просто не такой риск-аппетит.



Стоит отметить, что в настоящий момент даже другие ОЭЗ России оказываются эффективнее, чем калининградская. И это уже проблема серьёзнее, чем привлекательные условия соседей. Решить её может только продуманный закон, который позволит инвесторам получить такие льготы и преференции, которых не будет на "большой земле".



