Глава МВД: в 2016 году ущерб от нецелевого использования бюджетных средств составил более 19 млрд рублей

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2016 году ущерб от нецелевого использования средств бюджета составил более 19 млрд рублей. Об этом сообщает RNS.



"Всего в сфере освоения бюджетных средств выявлено 7 300 квалифицированных преступлений, связанных с хищением и нецелевым их использованием", — сказал глава МВД.



Владимир Колокольцев сообщил, что в ведомстве приняли меры по возмещению материального ущерба на общую сумму более 8 млрд рублей.