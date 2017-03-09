Глава МВД: в 2016 году ущерб от нецелевого использования бюджетных средств составил более 19 млрд рублей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2016 году ущерб от нецелевого использования средств бюджета составил более 19 млрд рублей. Об этом сообщает
RNS.
"Всего в сфере освоения бюджетных средств выявлено 7 300 квалифицированных преступлений, связанных с хищением и нецелевым их использованием", — сказал глава МВД.
Владимир Колокольцев сообщил, что в ведомстве приняли меры по возмещению материального ущерба на общую сумму более 8 млрд рублей.
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