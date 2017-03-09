ФНС за 2016 год взыскала в бюджет штрафов на 173 млрд рублей
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Федеральная налоговая служба за 2016 год по итогам выездных проверок взыскала в бюджет штрафов на общую сумму в 173 млрд рублей. Об этом сообщает
RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По сравнению с 2015 годом доходы бюджета от проверок ФНС выросли на 21%, при этом число проверок сократилось на 15%. В результате аналитической работы налоговой службы в казну поступило ещё 26 млрд рублей.
"Автоматизация процессов администрирования дала возможность контрольному блоку службы сконцентрировать внимание на зонах максимального риска, снизив давление на добросовестных налогоплательщиков", — цитирует издание пресс-службу ФНС.
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