В Багратионовском районе порядка 20 организаций не оплатили земельный и транспортный налоги
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Багратионовском районе прокуратура провела проверку информации налогового органа о непредоставлении налоговой отчётности за 2014 и 2015 годы юридическими лицами. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В результате проверки было установлено, что порядка 20 организаций не предоставили декларации по обязательным к оплате транспортному и земельному налогам. Подать их компании должны были до 1 февраля.
Прокурор Багратионовского района направил в суд иски с требованиями оплатить налоги. Предоставить декларации организации должны будут в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда.
Сейчас из 25 заявлений прокурора, которые рассмотрены судом, удовлетворены 19. Семь организаций добровольно исполнили требования ведомства.
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