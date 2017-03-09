В Багратионовском районе порядка 20 организаций не оплатили земельный и транспортный налоги

В Багратионовском районе прокуратура провела проверку информации налогового органа о непредоставлении налоговой отчётности за 2014 и 2015 годы юридическими лицами. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



В результате проверки было установлено, что порядка 20 организаций не предоставили декларации по обязательным к оплате транспортному и земельному налогам. Подать их компании должны были до 1 февраля.



Прокурор Багратионовского района направил в суд иски с требованиями оплатить налоги. Предоставить декларации организации должны будут в течение 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда.



Сейчас из 25 заявлений прокурора, которые рассмотрены судом, удовлетворены 19. Семь организаций добровольно исполнили требования ведомства.