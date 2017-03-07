Счётная палата: 14,4 млн россиян не платят налоги

В России 14,4 млн граждан не платят налоги, но пользуются при этом социальными благами. Об этом заявила глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова, пишут "Известия".



Такую цифру получили, разделив неработающее население на категории: пенсионеров, детей и т.д. В результате оказалось, что более 14 миллионов россиян невозможно никак классифицировать в экономике.



"У нас до сих пор непонятное количество населения — 14,4 млн человек, мы оценивали для себя, непонятно, чем занимаются. И никто не знает, что с ними делать", — отметила Голикова, добавив, что именно эти граждане могут в будущем платить "налог на тунеядство".



Росстат оценивает скрытую оплату труда россиян и смешанные доходы в общую сумму порядка 10 трлн рублей в год. Минфин ранее произвёл свою оценку потерь для консолидированных бюджетов, по его данным, это порядка 5 трлн рублей в год.



Отмечается, что теневой сектор экономики — это не криминальная деятельность, а обычная трудовая занятость при отсутствии отчислений в Пенсионный фонд.

Для того чтобы вывести россиян из тени, сейчас разрабатывают систему под названием "21/21" (или "Манёвр 21"), которая должна снизить страховые взносы во внебюджетные фонды с 30 до 21% и повысить ставку НДС с 18 до 21%.