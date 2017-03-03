С ноября 2016 года в России снизились цены на 150 наименований лекарств
Глава ФАС рассказал, что ведомству удалось с ноября 2016 года снизить цены на порядка 150 лекарственных препаратов. Об этом сообщает
ТАСС.
Своё заявление Игорь Артемьев сделал во время расширенной коллегии ФАС. Он отметил, что реально снизить цены удалось впервые. Глава Федеральной антимонопольной службы добавил, что снижение стоимости лекарств и электроэнергетики в некоторых крупных регионах окажет существенное влияние на их экономику.
ФАС проводит сравнительный анализ цен на лекарства в стране и других государствах по поручению президента России. Предполагаемая сумма экономии от снижения цен на медикаменты из списка "7 нозологий" по итогам 2016 года составит 4,9 млрд рублей.
Ранее стало известно, что с 1 марта аптеки России начали работать по новым правилам
. Теперь покупателям необходимо рассказывать об аналогах препаратов и ценах на них.
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