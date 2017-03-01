С 1 марта аптекари обязаны рассказывать покупателям об аналогах препаратов и ценах на них

Начиная с 1 марта аптеки в России по приказу Минздрава начинают работать по новым правилам. Об этом пишет РИА Новости.



Новшества заключаются в том, что аптекари теперь обязаны рассказывать покупателям об аналогах лекарств и ценах на них. А если покупатель захочет прочитать инструкцию, провизор не имеет права в этом отказать.



Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" запрещает фармацевтам скрывать наличие более дешёвых препаратов или предоставлять неполную или недостоверную информацию о наличии лекарств и их аналогов. Кроме того, по новым правилам начинающие аптекари должны проходить обучение: вводный инструктаж при приёме на работу, а также первичный и повторный инструктаж уже на рабочем месте. Квалификацию всех сотрудников аптек, независимо от их опыта работы, обещают регулярно проверять.



Информация о безрецептурных препаратах теперь должна будет размещаться на постерах. А препараты, продающиеся по рецепту, теперь должны храниться в отдельных закрытых шкафах, чтобы покупатели не могли взять их сами.



Кроме того, аптеки теперь должны находиться в зданиях и быть изолированными от других организаций. Новые правила должны очистить рынок от нелегальных заведений.