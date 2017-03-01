С 1 марта аптекари обязаны рассказывать покупателям об аналогах препаратов и ценах на них
Начиная с 1 марта аптеки в России по приказу Минздрава начинают работать по новым правилам. Об этом пишет РИА Новости.
Новшества заключаются в том, что аптекари теперь обязаны рассказывать покупателям об аналогах лекарств и ценах на них. А если покупатель захочет прочитать инструкцию, провизор не имеет права в этом отказать.
Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" запрещает фармацевтам скрывать наличие более дешёвых препаратов или предоставлять неполную или недостоверную информацию о наличии лекарств и их аналогов. Кроме того, по новым правилам начинающие аптекари должны проходить обучение: вводный инструктаж при приёме на работу, а также первичный и повторный инструктаж уже на рабочем месте. Квалификацию всех сотрудников аптек, независимо от их опыта работы, обещают регулярно проверять.
Информация о безрецептурных препаратах теперь должна будет размещаться на постерах. А препараты, продающиеся по рецепту, теперь должны храниться в отдельных закрытых шкафах, чтобы покупатели не могли взять их сами.
Кроме того, аптеки теперь должны находиться в зданиях и быть изолированными от других организаций. Новые правила должны очистить рынок от нелегальных заведений.
Ожидается, что к 2018 году стоимость отдельных лекарств может увеличиться на 20%
. Представители Российской ассоциации аптечных сетей считают, что подорожание произойдёт после введения обязательной маркировки медикаментов специальными кодами. Исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева рассказала, что максимальное возможное подорожание составит пятую часть от действующей стоимости препаратов.
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