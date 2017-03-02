В Калининградской области предприятия просрочили по кредитам более 8 млрд рублей

Общая просроченная задолженность организаций Калининградской области, по данным Калининградстата, на 1 января 2017 года составила 8,2 млрд рублей. Об этом сообщается в отчёте ведомства, там же указывается, что общая кредиторская задолженность предприятий региона на начало года составила 260,7 млрд рублей.



Самые крупные объёмы просроченных выплат зафиксированы у отраслей "транспорт" и "связь". Предприятия, которые относятся к этой сфере деятельности, задолжали своим кредиторам почти 2,9 млрд рублей. Немного меньше просроченная задолженность у предприятий обрабатывающих производств — 2,4 млрд рублей. Третья отрасль, имеющая серьёзный неоплаченный долг, — производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Предприятия этой сферы в регионе должны 2,3 млрд рублей.