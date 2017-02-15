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Главная Новости Деньги

Арендаторы задолжали в бюджет Калининграда почти 400 млн рублей

Автор: Владимир Аксёнов
12:41
  426 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Арендаторы задолжали мэрии Калининграда порядка 400 миллионов рублей за аренду муниципальных земель. Об этом во вторник, 14 февраля, во время заседания комиссии по городскому хозяйству сообщил председатель городского совета депутатов Андрей Кропоткин.
 
"Если "раскрыть" эти 388 миллионов и посмотреть, из чего они состоят, то станет понятно, что 88 должников имеют задолженность от миллиона и выше, остальные — меньше. А 4,2 тысячи человек вообще должны по 10 тысяч рублей. Дороже получается в суд подать, чем изыскать с них этот долг", — рассказал Кропоткин.
 
Председатель горсовета назвал долги перед муниципалитетом в 388 миллионов лучшим показателем за последние три года. По словам Андрея Кропоткина, ранее эти суммы достигали 620 миллионов рублей. Он добавил, что в 2016 году администрация расторгла 20 договоров аренды земли с должниками.
 
Кропоткин рассказал, что возникают сложности с изъятием участков, на которых располагаются объекты недвижимости. Забрать их можно только через суд.
 

"Возьмите перечень предприятий, которые не платят, — они все, на самом деле, на слуху. Везде есть объекты недвижимости. Спасибо администрации, что мы начали изымать земельные участки. Например, в 2015 году ни одного участка изъято не было".

 

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