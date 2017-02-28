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Главная Новости Экономика

Льготы для бизнеса помогут увеличить экспорт из Калининградской области

12:14
  437 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Власти Калининградской области работают над созданием формулировок новых льгот для бизнеса, которые должны помочь увеличить экспорт из региона. Об этом пишет ТАСС.

Врио губернатора Антон Алиханов рассказал, что среди льгот есть возможность бесплатного технологического подключения к электросетям и резидентство в индустриальных парках, создание которых ведётся в области.

"Это отдельное законодательство, наше, скажем так. Мы сейчас формулируем этот набор дополнительных льгот (для бизнеса — Прим. ред.), которые мы можем давать. Например, для тех компаний, которые готовы брать на себя обязательства в части обязательной доли экспорта той продукции, которую они будут производить", — сказал врио губернатора.

В следующем году в Калининградской области начнут работать два индустриальных парка. Один расположен у аэропорта Храброво, второй — рядом с Черняховском. Строительство таких парков Алиханов называл приоритетами в работе правительства

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