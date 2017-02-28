В Калининграде откроют МФЦ для бизнесменов
В Калининградской области сделают акцент на внедрении электронных сервисов для различных категорий населения, отдельное внимание уделят бизнесменам. Об этом, как пишет
"Российская газета", во время инвестиционного форума в Сочи сообщил врио губернатора Антон Алиханов.
Кроме привычных МФЦ, в регионе планируется открыть специальные центры для юридических лиц. Там бизнесмены смогут получить услуги в упрощённом порядке.
Надеюсь, что электронная экономика позволит снизить коррупционные риски, сделает многие процессы проще и сэкономит деньги, в том числе и для инвестиций, — сказал Алиханов.
Ранее сообщалось
, что среди приоритетных направлений экономики Калининградской области глава региона назвал агарный сектор, туризм, развитие креативных технологий и стандартное промышленное производство. Он подчеркнул и важность внедрения IT-технологий в государственный сектор.
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