Алиханов назвал приоритетные направления развития экономики Калининградской области
Антон Алиханов. Автор фото: Александр Подгорчук
Врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов во время инвестиционного форума в Сочи назвал приоритетные отрасли развития региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Глава региона рассказал, что планируется сконцентрировать усилия на поддержке аграрного сектора, увеличении количества занятых в туристической отрасли, развивать креативные технологии. Продолжат в Калининградской области поддерживать и стандартное промышленное производство.
И конечно, креативные технологии, креативные индустрии. Сейчас активно этим вопросом занимаемся. Сама атмосфера, климат, окружение сильно влияют на желание людей перемещаться в наш регион и работать там. Люди творческих профессий составляют довольно серьёзную долю нашей экономики. Я думаю, мы будем смещать этот акцент также в эту сторону, — отметил Алиханов.
Врио губернатора отметил также и важность внедрения IT-технологий в государственный сектор, необходимость выстраивания эффективной модели привлечения специалистов и создания системы переобучения и повышения квалификации.
Премьер-министр Дмитрий Медведев во время дискуссии "Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики" подчеркнул, что у каждой области страны есть свои конкурентные преимущества. Он отметил важность региональных властей в создании благоприятного инвестиционного климата.
Ранее сообщалось
, что Антон Алиханов завил во время инвестиционного форума о 300 компаниях, которые занимаются в Калининградской области разработкой компьютерных игр. Врио губернатора сказал, что люди творческих профессий приезжают в регион.
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