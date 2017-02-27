Алиханов: В Калининградской области 300 компаний занимаются разработкой компьютерных игр
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининградской области 300 компаний занимаются так называемым гейм-девелопментом. Об этом во время инвестфорума в Сочи заявил врио губернатора Антон Алиханов.
"К креативным индустриям ещё недавно не было приковано внимание. А мы тут обнаружили 300 компаний, которые работают в гейм-девелопменте. Раньше на них не обращали внимания. Люди творческих профессий серьёзную долю составляют в нашей экономике. Они приезжают в регион", — отметил глава области.
Двухдневная программа калининградской делегации включает участие в дискуссионных мероприятиях, подписание соглашений и переговоры. В понедельник, 27 февраля, Антон Алиханов принимает участие в пленарном заседании под руководством председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.
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