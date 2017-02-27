Алиханов рассказал, когда в Калининградской области могут начать строительство завода BMW

Соглашение о строительстве завода BMW в Калининградской области могут подписать в первой половине 2018 года, что позволит приступить к реализации проекта. Об этом врио губернатора региона Антон Алиханов рассказал Rambler News Service в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

По словам Алиханова, представители концерна были в Калининграде меньше месяца назад, а следующий визит состоится в марте. "Мы активизировали работу. Нам хотелось бы основной текст специального инвестконтракта закончить в этом году и, может быть, направить его в федеральное правительство, чтобы в следующем году — условно в первой половине — подписать и приступить к реализации", – прокомментировал он ход переговоров.

Глава региона рассказал, что недавний визит в Мюнхен был вызван желанием показать партнёрам, что регион готов создавать условия для реализации проекта. По его мнению, инвестор должен быть уверен в том, что ему готовы помогать.

"Мы готовы обеспечить им практически бесплатное подключение к электричеству, газовым и другим сетям, – заявил Алиханов. – Мы можем, условно говоря, освободить все собранные в Калининграде BMW от транспортного налога — если, конечно, они ездят в Калининграде… Это, может быть, шутка, но в работе с инвесторами никогда не знаешь, какая мера станет перевешивающей на чаше весов".