Медведев: Мы справились с безработицей в России
В России более нет проблемы безработицы. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет Интерфакс.
"Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей", — сказал Медведев, выступая в понедельник на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
При этом, по прогнозам премьера, следующие пять лет будут для рынка труда сложными из-за дефицита квалифицированных кадров. По мнению Медведева, это станет результатом демографического кризиса 90-х годов. Сейчас правительство работает над проектом, который позволит более эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы и привлекать высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.
Ранее сегодня вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила
, что в России стоимость рабочей силы занижена и не соответствует квалификации работников. Чиновница напомнила, что на уровне МРОТ в стране сейчас работает 4,9 млн человек. При этом минимальный уровень оплаты труда в России ниже прожиточного минимума.
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