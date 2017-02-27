Медведев: Мы справились с безработицей в России

В России более нет проблемы безработицы. Такое заявление сделал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет Интерфакс.



"Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей", — сказал Медведев, выступая в понедельник на Российском инвестиционном форуме в Сочи.



При этом, по прогнозам премьера, следующие пять лет будут для рынка труда сложными из-за дефицита квалифицированных кадров. По мнению Медведева, это станет результатом демографического кризиса 90-х годов. Сейчас правительство работает над проектом, который позволит более эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы и привлекать высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.