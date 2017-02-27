Минфин планирует в апреле выпустить гособлигации для населения
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
Министерство финансов планирует выпускать облигации федерального займа для населения. Глава ведомства Антон Силуанов на брифинге в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил, что первый выпуск запланирован на апрель. Об этом пишет
Интерфакс.
Ежегодный объём облигаций составит 20—30 млрд рублей. Выпускать их планируется раз в полгода. В рамках одного выпуска инвесторы смогут покупать бумаги на сумму от 35 тыс. рублей до 25 млн рублей. Доходность по бумагам составит 8,5% годовых.
Граждане смогут приобрести бумаги через отделения Сбербанка и ВТБ. Срок обращения облигаций составит три года.
Облигация — это документ о том, что кто-то (в данном случае государство) берёт какую-то сумму (стоимость облигации) в долг и обещает её вернуть в определённый срок с процентами.
В декабре 2016 года на Московской фондовой бирже в продаже появились
облигации Калининградской области. Приобрести их может любой желающий.
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