Минфин планирует в апреле выпустить гособлигации для населения

Министерство финансов планирует выпускать облигации федерального займа для населения. Глава ведомства Антон Силуанов на брифинге в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил, что первый выпуск запланирован на апрель. Об этом пишет Интерфакс.



Ежегодный объём облигаций составит 20—30 млрд рублей. Выпускать их планируется раз в полгода. В рамках одного выпуска инвесторы смогут покупать бумаги на сумму от 35 тыс. рублей до 25 млн рублей. Доходность по бумагам составит 8,5% годовых.



Граждане смогут приобрести бумаги через отделения Сбербанка и ВТБ. Срок обращения облигаций составит три года.



Облигация — это документ о том, что кто-то (в данном случае государство) берёт какую-то сумму (стоимость облигации) в долг и обещает её вернуть в определённый срок с процентами.