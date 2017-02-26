Калининградстат: в области снизилась урожайность зерновых в 2016 году

Калининградстат опубликовал
данные по урожайности сельхозкультур в регионе за прошлый год. Согласно статданным, урожайность зерновых снизилась с 42,5 ц/га в прошлом году до 32,1 ц/га в этом. Из них урожайность озимой пшеницы снизилась с 49,6 ц/га в 2015 году до 32,2 ц/га, озимой ржи — с 64 ц/га до 38,4 ц/га, ячменя озимого с 45,4 ц/га до 27,2 ц/га.
Урожай зернобобовых с 17,5 ц/га в 2015 году упал до 11.5 ц/га в прошлом, масличных культур — с 34,6 ц/га до 17,6 ц/га, картофеля со 178 ц/га до 163,5 ц/га, овощей с 238,1 ц/га до 244,9 ц/га.
Повысилась урожайность кукурузы на силос, зелёного корма и дренажа с 240,8 ц/га до 379 ц/га, кормовых корнеплодов, включая сахарную свёклу на корм скоту, с 338,5 ц/га до 342,9 ц/га. Отмечается повышение урожайности сена.
Напомним, что в конце 2016 года правительство Калининградской области сообщало
, что регион вошёл в список лидеров России по урожайности зерна и рапса. Так, по данным пресс-службы, по итогам уборочной кампании — 2016 средняя урожайность составила 36,6 центнера с гектара. С результатом 19,8 центнера с гектара регион стал седьмым в стране по производительности рапса.
Самый западный край страны уступает по этим показателям лишь ряду субъектов юга и Черноземья, сообщали региональные власти.
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