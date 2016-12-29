Калининградская область вошла в десятку общероссийского рейтинга урожайности зерновых

Калининградская область вошла в список лидеров России по урожайности зерна и рапса. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, по урожайности зерновых и зернобобовых культур Калининградская область заняла десятую строчку общероссийского рейтинга.



Так, по итогам уборочной кампании — 2016 средняя урожайность составила 36,6 центнера с гектара. С результатом 19,8 центнера с гектара регион стал седьмым в стране по производительности рапса.



Самый западный край страны уступает по этим показателям лишь ряду субъектов юга и Черноземья. В Северо-Западном федеральном округе область — абсолютный лидер в производстве зерна и рапса. В регионе находятся самые крупные в округе посевы этих культур, получены максимальные валовые сборы и урожайность.



Как отметила врио министра сельского хозяйства Наталья Шевцова, этих результатов калининградские аграрии добились, несмотря на непростую ситуацию в растениеводстве из-за неблагоприятных погодных условий (низкие температуры при отсутствии снега зимой, переувлажнение почвы из-за дождей во время уборочной).



По данным регионального министерства сельского хозяйства, ожидаемый валовый сбор зерна и рапса в весе после доработки составит 450 тысяч тонн. Этот объём полностью обеспечивает собственную потребность области.

Предполагается, что валовый сбор гречихи превысит 8 тысяч тонн. В 2016 году посевы этой культуры были увеличены в 3,6 раза и составили более 7 тысяч гектаров. При этом Калининградская область — единственный регион северо-запада, выращивающий гречиху в промышленных масштабах.



Вся посевная площадь под урожай-2016 в регионе превысила 260 тысяч гектаров (107% к уровню 2015 года). В течение года в сельхозоборот было возвращено около 27 тысяч угодий (104% к уровню 2015 года).