СМИ: в России планируют запретить продажу санкционных товаров, ввозимых из стран ЕврАзЭС

Министерство финансов предложило запретить реализацию в России санкционных товаров, которые ввозятся из стран ЕврАзЭС. Об этом сообщает ТАСС
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По данным СМИ, в ведомстве уже подготовили соответствующий законопроект. Речь идёт о продукции, в отношении которой в странах союза действуют заниженные ввозные пошлины либо льготы, не предусмотренные правилами союза. Чиновники хотят запретить сбыт товаров из стран ВТО, которые поступают в РФ через территории государств-союзников.
Кроме того, власти хотят перекрыть рынки сбыта товаров, производимых в странах, в отношении которых Россия ввела санкции. Напомним, в 2014 году Россия ввела запрет на импорт продуктов питания из ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии.
В Евразийский экономический союз входят, помимо Российской Федерации, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Организация создана для формирования единого экономического пространства.
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