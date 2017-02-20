Эксперты: Россия и США остаются мировыми лидерами по экспорту оружия

Россия и США являются мировыми лидерами по поставкам оружия в другие страны. Такой вывод сделали в Стокгольмском международном институте исследований проблем мира, сообщает РИА "Новости"

По данным специалистов, доля двух стран в экспорте оружия составляет 56%. В основу исследования были взяты средние показатели за последние пять лет.

США поставляют своё оружие в основном в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Турцию. Всего Штаты отправляют продукцию в 100 стран мира.

Главными партнёрами России являются Индия, Вьетнам и Китай. В целом страна поставляет оружие в 50 государств. Третье место среди лидеров занимает Китай, за ним идут Франция и Германия.