Эксперты: Россия и США остаются мировыми лидерами по экспорту оружия
Россия и США являются мировыми лидерами по поставкам оружия в другие страны. Такой вывод сделали в Стокгольмском международном институте исследований проблем мира, сообщает РИА "Новости"
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По данным специалистов, доля двух стран в экспорте оружия составляет 56%. В основу исследования были взяты средние показатели за последние пять лет.
США поставляют своё оружие в основном в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Турцию. Всего Штаты отправляют продукцию в 100 стран мира.
Главными партнёрами России являются Индия, Вьетнам и Китай. В целом страна поставляет оружие в 50 государств. Третье место среди лидеров занимает Китай, за ним идут Франция и Германия.
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